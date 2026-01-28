ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುವ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೋಕೆ
Watching Reels Affect: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮನರಂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ರೀಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಠೀವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವುದು.
ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವರ ತಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತಲೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದಂತೆ, ಈ ಒತ್ತಡವು ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯಾಸ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಗಿತವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನೋವು ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್
ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳಪೆ ಭಂಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಬಹುದು.
ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ರೀಲ್ಗಳ ವ್ಯಸನವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಭಾರ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಬಹುದು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ
ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನರಗಳ ಒತ್ತಡದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
