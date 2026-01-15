ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ?: ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಮರೆತರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಅನೇಕರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕಿವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಥವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ರೀತಿ, ಆಲೋಚನಾ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು 'ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಟೀಕೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸಿದವರು, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೆದುಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ (ಓವರ್ಥಿಂಕಿಂಗ್) ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಅಥವಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 'ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ?', 'ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ?' ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮಗೇ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇಲಿನ ತೀರ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಯ ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಅರಿವು, ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿಯೇ ನೋಡಲು ಕಲಿತಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
