ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರೋರು ಡಯೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 5 ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ 5 ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಹೈ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಿಕೆಗಳು
ಹೈ ಬಿಪಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ಕೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ 5 ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
1. ತುಳಸಿ
ತುಳಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಿಕೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರೋ ಯೂಜಿನಾಲ್ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ.
ಬಳಕೆ: ದಿನಾ 4-5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ತುಳಸಿ ರಸ ಅಥವಾ ಜೇನಿನ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ತುಳಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
2. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅಲಿಸಿನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬಳಕೆ: ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಸ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ತೆಳುಗೆಡಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
3. ಶುಂಠಿ
ಶುಂಠಿ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸಿ ಹೈ ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬಳಕೆ: ಶುಂಠಿ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನ ಜೇನಿನ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗಬಹುದು. ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
4. ಅರುಗಂಪುಲ್
ಅರುಗಂಪುಲ್ (Arugampul) ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಪ್ರಬಲ ಮೂಲಿಕೆ. ಇದು ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ವಿಷ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಅರುಗಂಪುಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ.
ಬಳಕೆ: ಅರುಗಂಪುಲ್ ರಸ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅರುಗಂಪುಲ್ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಅರುಗಂಪುಲ್ ರಸ ಬಳಸೋ ಮುನ್ನ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲುಷಿತ ಪುಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
5. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ
ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ. ಇದು ಬಿಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ. ನುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬಳಕೆ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಾರು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ನುಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಭೇದಿ ಆಗಬಹುದು. ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.