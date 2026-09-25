Immunity Booster: 'ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್-ಸೂಪರ್ ವಿಮೆನ್' ಆಗುವ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಇವು!
ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು
ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ..
ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿದರೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಅರಿಶಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್' ಅಂಶವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಿದರೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾದ ತುಳಸಿ
ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾ, ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ತುಳಸಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಶ್ವಗಂಧ
ಅಶ್ವಗಂಧ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಿಕೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಶ್ವಗಂಧವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ
ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ. ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಹಂದಿಜ್ವರ (ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ) ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸೀಸನಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸೀಸನಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 5 ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು
ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಒತ್ತಡ, ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
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