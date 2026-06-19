ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ..!
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Getty
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ದೇಹ ನೀಡುವ ಈ 3 ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಡ್ಡೆಯಾದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Getty
ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು
ಕಿಡ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವೆಂದರೆ ರೀನಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ (RCC). ಇದು ರಕ್ತದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Getty
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಮೂತ್ರವು ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೋಲಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯ.
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Image Credit : Getty
50 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕುಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಮಟೂರಿಯಾ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯ.
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Image Credit : Getty
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನಿರಂತರ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆ ನೋವು
ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆ ನೋವು. ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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Image Credit : Getty
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರಂತರ ನೋವಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ
ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುನೋವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರಂತರ ನೋವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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Image Credit : Getty
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಸಿವಾಗದಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
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