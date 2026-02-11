ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ!
Coffee and Dementia: ಕಾಫಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ನೀವು ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯು ದೈನಂದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಫೀನ್ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಎಂದರೇನು?
ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯು(Dementia) ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟ, ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 43 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 131,821 ಜನರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್ ಕಾಫಿ (ಅಥವಾ 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್ ಚಹಾ) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕಪ್ ಕೆಫೀನ್ ಇರುವ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಕಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕುಡಿಯುವವರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ 15–20% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಮತೋಲನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ?
ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನರಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಅವು ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ..
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.