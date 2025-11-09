ಲಿವರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
Signs of liver problems: ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ
ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ನಾಲಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಉಪಾಸನ ವೋಹ್ರಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಚರ
ಯಾರದ್ದೇ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಉದ್ದವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಉಪಾಸನ ವೋಹ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟ
ಈ ನಾಲಿಗೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಊದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟುಕಬಹುದು
ಮಸಾಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕುಟುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಿರುಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನೀರಿನಂಶದ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬಹುದು.
ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಲಿವರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಉಪಾಸನಾ ವೋಹ್ರಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೂಲಂಗಿ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಯಬಹುದು.