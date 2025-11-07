ಪುರುಷರು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈ 4 ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಅವು ಝೀರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಹ್ನೆಯಂತೆ
Cancer Symptoms in Men: ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುಕೆ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪುರುಷನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ ದೇಹವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶವು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಾಲ್ಕು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ದೇಹದ ನೋವು
ಮನುಷ್ಯನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ವಿವರಿಸಲಾಗದಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶೂನ್ಯ ಹಂತ(Zero Stage)ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ.
ಬೆನ್ನು ನೋವು
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಈ ಲಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪುರುಷರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 7 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು
*ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪುರುಷರು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
*ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
*ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
*ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
*ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ.
*ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಉತ್ತಮ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
*ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
*ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
*ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.