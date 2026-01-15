ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ 6 ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಊತ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಊತ. ಇದನ್ನು ಪೆರಿಯೋರ್ಬಿಟಲ್ ಎಡಿಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಊತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಹಜ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ .
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹರಳುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಿಳಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ
ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯು ಮಸೂರದ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿನ ದೃಷ್ಟಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಪಾರ್ಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನೋವಿನ ಭಾವನೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ದ್ರವದ ಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
