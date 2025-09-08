ಕಿಚನ್- ಬಾತ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಈ 6 ವಸ್ತು ಬದಲಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ- ವೈದ್ಯರ ಮಾತು ಕೇಳಿ...
ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಡಾ. ಮನನ್ ವೋರಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳೇ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರತ್ತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಎನ್ನಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆರು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಡಾ. ಮನನ್ ವೋರಾ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದ KIMSHEALTH ನ ಆಂತರಿಕ ಔಷಧ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು
ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಆರು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ದೈನಂದಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೈದಾದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿಯಲ್ಲ. ಇಂಥ ಬಿಸ್ಕತ್ಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಕ್ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ತ್ವರಿತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು, ಕಳಪೆ ಅತ್ಯಾಧಿಕತೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ದಂತ ಕ್ಷಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲು ಬೀಜಗಳು, ಹುರಿದ ಕಡಲೆ, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಿಹಿಗೊಳಿಸದ ಮೊಸರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಒಳಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಲೂಫಾ
ಮೈ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಲೂಫಾ ಒರಟಾದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅವು ತೇವವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ (ದಿನನಿತ್ಯ ತೊಳೆಯುವುದು) ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವ ಸಿಲಿಕೋನ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಉತ್ತಮ.
ಸ್ಕಾಚ್-ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಂಜ್
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಳಸಿದರೆ ಆ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಸ್ನಾನಗೃಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಹ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಡಿಶ್ ಬ್ರಷ್ (ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು), ತೊಳೆಯಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
ಸುವಾಸನೆಯ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು
ಇವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯೋನಿಯ pH ಅನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಹತ್ತಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳು
ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ ಪರದೆಗಳು, ಸಾಮಯಿಕ ನಿವಾರಕಗಳು (DEET/ಪಿಕಾರಿಡಿನ್), ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೇಪರೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ತೆರೆದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ
ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ನೊಣಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬದಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೆಡಲ್ ಬಿನ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಿ.