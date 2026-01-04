ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಇದು ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 10-15ರ 3 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 3 ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಬದಿಯ (obliques/ಲವ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್) ಎರಡೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ 3 ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಓಡುವಂತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 30-45 ಸೆಕೆಂಡ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 3 ಸೆಟ್ಮಾಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮೈದಾ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್, ಬೇಳೆ, ಚಿಕನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತದೆ.
