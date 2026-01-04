Kannada

ಬೊಜ್ಜು:15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 5 ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸುತ್ತೆ

life Jan 04 2026
Author: Ravi Janekal Image Credits:gemini
Kannada

ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ (Mountain Climbers)

ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

Image credits: gemini AI
Kannada

ಬರ್ಪೀಸ್ (Burpees) - ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್

ಇದು ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 10-15ರ 3 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

Image credits: chatgpt AI
Kannada

ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ (Plank) - ಕೋರ್‌ನ ಅಡಿಪಾಯ

ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಂತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ 3 ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಬೈಸಿಕಲ್ ಕ್ರಂಚಸ್ (Bicycle Crunches)

ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಬದಿಯ (obliques/ಲವ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್) ಎರಡೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ 3 ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.

Image credits: freepik
Kannada

ಹೈ ನೀಸ್ (High Knees) - ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯೋ

ಇದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಓಡುವಂತಿದೆ,  ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 30-45 ಸೆಕೆಂಡ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 3 ಸೆಟ್‌ಮಾಡಿ.

Image credits: Freepik
Kannada

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ

ಸಕ್ಕರೆ  ಮೈದಾ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್, ಬೇಳೆ, ಚಿಕನ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್; ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್!

​ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಿರಿ: ಈ 5 ಹಳದಿ ಸೀರೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ!

Jasmine Oil ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಿ!

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?