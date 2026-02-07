2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ವಾಗ ಹುಷಾರ್
Nose rings stuck in lungs: ಕೊಚ್ಚಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು (Nose Pin) ನೋಡಲು, ಧರಿಸಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೊಚ್ಚಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿತ್ತು
31 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಗಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗಿನ ಸ್ಟಡ್ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿತ್ತು. 44 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಗಿನ ಸ್ಟಡ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ತೆಗೆದಾಗ 52 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗಿನ ಸ್ಟಡ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಕೆ
ಮೂವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಡಾ. ಟಿಂಕು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಟೂಬ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
