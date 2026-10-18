ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಏಕೆ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ? ನಿತ್ಯವೂ ಸೀನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ..
ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸೀನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದು ಬೇಡ
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೀನುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಮೂಗು ತುರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿರಂತರ ಸೀನುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಓಕೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಅದೇ ಹಾಡಾದರೆ.. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಏಕೆ ಸೀನು ಬರುತ್ತೆ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಧೂಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ಸೀನು ಬರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದಿಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಹುಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮಲಗುವಾಗ ಈ ಕಣಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಳೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ; ಇದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು
ಸೀನುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ನೀರಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ದೇಹದ ನೋವು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನೆಗಡಿಯಂತಹ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ ಏನು?
- ಮೊದಲು, ಹಾಸಿಗೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
- ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಗಳು
- ಮತ್ತು ದಿಂಬಿನ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
- ಪ್ರತಿ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
- ಪೊರಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
- ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಿ
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಳಸಿ
ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ನೀವು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೀನುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ನಿದ್ರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ.. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ.. ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು, ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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