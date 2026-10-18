ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ Airtel, ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮೂರು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳ ಎನಿಸಿದೆ.
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Image Credit : X
ಮೂರು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್
ಟ್ರಾಯ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮೂರು ಕೈಗೆಟಕುವ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 185 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್. ಇನ್ನೊಂದು 203 ಹಾಗೆ 206 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
185 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗಲಿದೆ?
- ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
- 28 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ
- ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)
- ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್
- 300 SMS ಸಂದೇಶ ಉಚಿತ
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Image Credit : Google
203 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್
- 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ
- ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ
- ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್
- 300 SMS ಸಂದೇಶಗಳು ಉಚಿತ
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Image Credit : Google
206 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್
- ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ
- ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಿಂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯತೆ
- ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ
- ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್
- 300 ಉಚಿತ SMS
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