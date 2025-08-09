ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ…
16
Image Credit : Freepik
ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಒತ್ತಡ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು, ವಾಸನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು ಬರಬಹುದು. ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕು, ಶೀತ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
26
Image Credit : our own
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಜೀರಿಗೆ ನೀರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
36
Image Credit : Image: Freepik
ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹಣೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜಗಳಿಗೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
46
Image Credit : our own
ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೋವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ವರದಿಂದ ದಣಿದ ದೇಹವನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
56
Image Credit : Getty
ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಹಣೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಐಸ್ ತಂಪು ಪಟ್ಟಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಐಸ್ ತುಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹಣೆಗೆ ಇಡಬಾರದು. ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಜ್ವರದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
66
Image Credit : Image: Freepik
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದಿಂದ ಬರುವ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಮನಿಸಿ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
