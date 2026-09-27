ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ!
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್: ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದು, ಉರಿಮೂತ್ರ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು (ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ) ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಕರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು ಕೂಡ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದು, ಉರಿಮೂತ್ರ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್: ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇವೆ.
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