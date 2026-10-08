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- ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋರಾಗಿ ನಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ
ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೋರಾಗಿ ನಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ
Benefits of Laughter: ನಗು ಕೇವಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಮೂಡ್ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನಗುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?
ನಗುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಮಾಷೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ನಗು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಕ್ಕು ಬಿಡಿ
ನಾವು ನಗುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹಲವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ದೇಹವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಗುತ್ತಾ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.
ಮೂಡ್ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನಕ್ಕ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಡ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮನಸ್ಸು ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್
ನಗುವಾಗ ಮುಖ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ನಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ವಿಧಾನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಸಿರಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರಾಮದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಗು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ನಗುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೇವಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗುವುದರಿಂದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಗು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗುವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗಲೇಬೇಕಾ?
ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ನಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಜೋರಾದ ನಗುವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಾಫ್ಟರ್ ಯೋಗಾ ಅಥವಾ ನಗುವಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
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