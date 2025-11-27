ನಟ Manoj Bajpayee ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? 14 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಂತೆ....
Manoj Bajpayee Fitness Secret: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 3 ನಟ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ 56 ವರ್ಷ. ಆದರೂ ಅವರ ಫಿಸಿಕ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 56 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮನೋಜ್ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ಜನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಮನೋಜ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮನೋಜ್, ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು
ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್.. ಅದು ಅವರ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ನೆರವಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ. ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಕೊನೆಯ ಊಟವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಭೋಜನ ಬಿಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. .
ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆತಿದೆ?
"ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ." ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೇನೆ.. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಸಿವಾದಾಗ, ಎರಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮನೋಜ್ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವರು ದಾಲ್, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೆ ವಿರಳ.
