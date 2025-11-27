Papaya health benefits :ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.&nbsp;&nbsp;

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಪ್ಪಾಯಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಸುಮಾರು 140-150 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 55-60 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಂಟೊಥೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫೋಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಐಸೊಥಿಯೋಸೈನೇಟ್, ಗ್ಲುಕೋಸಿನೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಟೋಕೋಫೆರಾಲ್‌ಗಳು (α, δ), β-ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕ್ಸಾಂಥಿನ್, β-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಿರುಳು, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಟಿ-ಹೈಪರ್‌ಟೆನ್ಸಿವ್, ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಲಿಪಿಡೆಮಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡಿಕ್ ರಚನೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಉಂಟಾಗುವ ಹೈಪರ್ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ಮಿಯಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪಪೈನ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.