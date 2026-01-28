25 ವರ್ಷದವನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಸುಂದರಾಂಗನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 60 ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ?
Chuando Tan Fitness Journey: ಸಿಂಗಾಪುರದ 60 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಚುವಾಂಡೋ ಟಾನ್ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇಹವು ಎಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಹ 60ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ.
ಚುವಾಂಡೋ ಟಾನ್
ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚುವಾಂಡೋ ಟಾನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ 60 ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 24ರ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣೋದಂತೂ ನಿಜಾ..
60 ರಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಂತೆ ಕಾಣುವ ಚುವಾಂಡೋ ಟಾನ್
60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಚುವಾಂಡೋ ಟಾನ್ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಯುವಕರು ಅವರ ಮೈಕಟ್ಟುಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
SCMP ಪ್ರಕಾರ, ಚುವಾಂಡೋ ಟಾನ್ ಜಾನೆಟ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ರೀಟಾ ಓರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಸು ಕಿ ಅವರಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಚುವಾಂಡೋ ಟ್ಯಾನ್ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ
- ಚುವಾಂಡೋ ಟ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆವಕಾಡೊದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಅಥವಾ ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವು ಸಾರು ಮತ್ತು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ಕೋಳಿ (ಅಥವಾ ಮೀನು) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ಚುವಾಂಡೋ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ
- ಚುವಾಂಡೋ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 30ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಯೌವ್ವನ ಬಗ್ಗೆ ಚುವಾಂಡೋ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯುವಕನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಜನರು ಯುವಕರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ? ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಚುವಾಂಡೋ.
