ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಾ? ದೃಷ್ಟಿ ಗುಟ್ಟು, ಮಾಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೆ?
ಮೀನ ಕಣ್ಣೋಳೆ...
1. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಕುರುಡುತನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಲ್ಲದು. ಸ್ಥೂಲಕಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
3. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮರೆವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬರುವ ಅಲ್ಝೈಮರ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
5. ಆಟಿಸಂ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಉಪಶಮನ: ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಆಟಿಸಂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
6. ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ: ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೂಳೆಗಳ ದೃಢತೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಹಾಗೆಯೇ, ಚರ್ಮವು ಯೌವನವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 8. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು: ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಮಾತು... ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿ, ಮೂಳೆಗಳ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
