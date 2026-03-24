Kannada

ಮೆದಳುನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ

ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಪ್ರೊಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮೆದಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ  ಹಿಡಿದು ಹೃದಯಯ ಆರೋಗ್ಯ ವರಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ.

food Mar 24 2026
Author: Chethan Kumar
Kannada

ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು (Salmon)

ಇದರಲ್ಲಿ EPA , DHA ನಂತಹ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳು ಅಧಿಕ. ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಚುರುಕಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಟಾಕ್ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ.  

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು (Mackerel)

ಬಂಗುಡೆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀನು  ತಿಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುರು ಚರುಕಾಗುತ್ತದೆ

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಮತ್ತಿ/ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು (Sardines)

ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3, ಫಾಸ್ಪರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಬೈಗೆ ಮೀನು

ಬೈಗೆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 (ನಿಯಾಸಿನ್) ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  .

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಟ್ಯೂನ ಮೀನು (Tuna)

ಟ್ಯೂನ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.  ಸ್ನಾಯು  ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ವಂಜರಂ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಮೀನು

ಈ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನರವ್ಯೂಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಮುರಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಲ್ ಮೀನು

ಮುರಲ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಲ್ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: stockPhoto

