ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಿ
Dates soaked in milk benefits: ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಲು ಉತ್ತಮ ಪಾನೀಯ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಪರಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಖರ್ಜೂರ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ
ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ
ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದರೆ ನಿದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಖರ್ಜೂರದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಖರ್ಜೂರದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕೆ, ಇ, ಮತ್ತು ಬಿ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಖರ್ಜೂರದ ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾದಂತಹ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳು ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿವೆ.
