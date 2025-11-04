Colon Cancer : ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು
Colon Cancer Symptoms: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 3.2% ಮತ್ತು ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು 3.3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಕೊಲೊರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇನು?
50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇನು ನೋಡೋಣ.
ಮಾರಕ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಿಯ ರೋಗಿಗಳು
ತೈವಾನ್ನ ಚಾಂಗ್ ಗುಂಗ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಕಿರಿಯ ರೋಗಿಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 3.2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 3.3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರೇಸಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುದನಾಳದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸೇರಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆತಂಕಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾ. ಭರತ್ ಅವರು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಗುದನಾಳದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಗುದದ್ವಾರದ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆದಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನಿರಂತರ ಗುದನಾಳದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ.
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ.
ಕರುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ವ್ಯಾಯಾಮ.
ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.