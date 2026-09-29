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- ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ..?! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಾಕು, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ನಿರಂತರ ಸುಸ್ತು, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಲಕ್ಷಣವಿರಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ರೋಗಿಗಳ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ AI ಆಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧನಗಳತ್ತವೂ ಜನರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹುಡುಕಾಟವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನದ ತಯಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಇತರರ ಅನುಭವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ
ಜನರು ಕೇವಲ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿರುವವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ಔಷಧಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಆತಂಕವೂ ಕಾರಣ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಂತಹ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವೈದ್ಯರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
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