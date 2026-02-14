- Home
- Constipation Relief: ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಹೆಲ್ತಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಯ!
Healthy drinks for constipation: ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿರಲಿ.
Image Credit : google
ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ
ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನಾ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
Image Credit : Istock Photos
ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : others
ಪ್ರೂನ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್
ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರೂನ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಲೋಳೆಸರ ಜ್ಯೂಸ್
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಲೋಳೆಸರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
Image Credit : Getty
ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ನೀರು
ಅಗಸೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು.
