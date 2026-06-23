ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನೋಡುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಗನೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆಯೇ?
Excessive Smartphone Use: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಇದು ನಿಜವೇ?
ಫೋನ್ ಬೆಳಕು ಹಾನಿಕಾರಕ
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಫೋನ್ ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೆಲಟೋನಿನ್ (ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ದೇಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಅವು ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯು ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ನೊಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ದೈನಂದಿನ ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನೇರ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ? ಮಲಗುವ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಮಲಗಿದಾಗ, ಫೋನ್ ದೂರವಿಡಿ; ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಅಪಾಯವು 59% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೋಡ್ (ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್) ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮಲಗುವ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ದೂರವಿಡಿ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಮೃದುವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
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