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Smartphone Tips: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Smartphone restart benefits: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರ! ಫೋನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಸಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೀರಾ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಗ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗುವುದು, ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫೋನ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಸರಿಹೋಗುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ರೀಬೂಟ್ ಬೂಸ್ಟ್
ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು
ಫೋನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆನ್ಸಿ (NSA) ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರೀಬೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಫೋನ್ನ RAM ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಆಧಾರಿತ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಓಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
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