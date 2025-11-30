- Home
- Life
- Health
- Early Rising Tips: ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 7 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
Early Rising Tips: ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 7 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
Early Rising Tips: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.. ನೀವು ಬೇಗ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಲು ಟಿಪ್ಸ್
ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಏಳುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಬೇಗನೆ ಏಳುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. .
ಬೇಗ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡೂತ್ತೆ
ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕನಿಷ್ಠ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಣ್ಣು, ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ಮರುದಿನದ ಯೋಜನೆ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ, ಮರುದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.