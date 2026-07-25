ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸೋದರಿಂದ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿಸುವ ಮ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಪಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ/
ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜ್ಯೂಸ್, ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಲಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಬೇಡವೆಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೂಟಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಫಿಜ್ನಮತ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜ್ಯೂಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ
ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 25,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಇದೊಂದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಾಯನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಲಾರ್ಹ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸುವವರಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 52 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ 35 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬದಲು ಹಣ್ಣನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅರ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೇವಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ, ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಡೀ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದು ಇದು ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇಹದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಏಕೆ?
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಫಕ್ಟೋಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, Fatty liver, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳಿಲ್ಲ. ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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