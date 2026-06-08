ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಟಿ ಸಮೀರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಸರಿ.
ವಾಳಪಿಂಡಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸ, ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಾನೀಯ. ಇದನ್ನು ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶ ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಡೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಿರಿಕಿರಿನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಪರಿಹಾರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಾಳಪಿಂಡಿ ಜ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ!
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಟಿ ಸಮೀರಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಸರಿ. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ, ಸಿಹಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಸಮೀರಾ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತವೆ.
ಸಮೀರಾ ಅವರ 'ಗೋಲ್ಡ್' ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಸಿಪಿ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಮೀರಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: “ಇದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಹವನ್ನು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು! ಈ ಸರಳವಾದ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ನೀರು ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ - ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ.”
ಈ ವೈರಲ್ ರೆಸಿಪಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, “ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ-ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ” ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊರ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಒಳಗಿನ ಬಿಳಿ ತಿರುಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ತಿರುಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇವು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ! ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.