ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!
Early signs of kidney failure: ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ರಾತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವ (Detoxification) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಭವವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವೂ (Kidney failure) ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆಯಂತಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಬಿಮಲ್ ಛಜ್ಜರ್ (Dr. Bimal Chhajer) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಡಾ. ಬಿಮಲ್ ಛಜ್ಜರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 90% ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ 5 ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ರಾತ್ರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ
ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾದರೆ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ನೋವು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ನೋವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು?
ಯಾರಾದರೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್ಐಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.