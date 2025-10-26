- Home
- ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಧನರಾದ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ; ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು
kidney failure symptoms: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಲು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಮೊದಲು ದೇಹವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ...
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸತೀಶ್ ಶಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು 74 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಟ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ (ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್) ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಈ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಲು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಮೊದಲು ದೇಹವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ...
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಊತ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪಾದಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಊತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಊತವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ನೊರೆ ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
ರಾತ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಆಯಾಸ, ಊತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಇತರ ಚಿಹ್ನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಮೂತ್ರವು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗಾಢ ಕಂದು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯೂ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಚರ್ಮ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯವು ಚರ್ಮವು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ನಿಂದಾಗಿ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುರಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಊತದಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.