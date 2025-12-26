ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ಬೋದಾ?, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಮುಟ್ಲೇಬೇಡಿ.. ಹುಷಾರ್!
Eating ice cream in winter: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ?, ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು ನೋಡೋಣ..
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?
ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಸೀಸನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಜನರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ಗಳತ್ತ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ?, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶೀತ ಬರುತ್ತಾ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಶೀತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಶೀತ ತಾಪಮಾನದಿಂದಲ್ಲ. ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹಠಾತ್ತನೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿಡುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಇರುವವರಿಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇರುವವರು
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವವರಿಗೆ ಶೀತ, ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು ಕಫ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಒಳಭಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಣಗಿ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಲಹೆಗಳು
*ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ನುಂಗುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹಠಾತ್ತನೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
*ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
*ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಅನಿಸಿದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
*ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತೇ ಇದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.