40 ರ ನಂತರ ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆಗಳು

health-life Aug 07 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Freepik
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

Image credits: Getty
ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ

ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಯ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: FREEPIK
ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು

ದೈನಂದಿನ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
ಪುಸ್ತಕ ಓದು

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ.

Image credits: Getty
30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.

Image credits: freepik
ಡೈರಿ ಬರೆಯುವುದು

ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈರಿ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
ಧ್ಯಾನ

ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಏನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದು ಪದವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೀಡಿಯೊ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ.

Image credits: Pixabay

