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- ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು 'ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12'ಗಾಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು 'ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12'ಗಾಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಕೇವಲ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇವೆ ನೋಡಿ..!
ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರ ರುಚಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಖಾದ್ಯಗಳ ರೆಸಿಪಿಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಧದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೇ?
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾತ್ರದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿ12 ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಡಿ
ಕೆಲವು ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಬಿ12ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಿ12 ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೇ?
ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ-ಗ್ಲುಕಾನ್ಗಳು, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಮಧುಮೇಹದ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗೂ ಉತ್ತಮ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಇರುವ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಕಾಡು ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದು ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
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