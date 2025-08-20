ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ದೇಹ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು 5 Drinking Tips ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ
ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ
ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಐದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ಮೂತ್ರವು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಾಲು
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿದಿನ 250 ಮಿಲಿ ಕುದಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಮೂಳೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಣ್ಣಿನ ರಸ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆ
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಆದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.