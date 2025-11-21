Heart attack early morning: ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯಾ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೃದಯಾಘಾತ/ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು?
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು " ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:00 ರಿಂದ 8:00 ರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಡಾ. ಕುಮಾರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ, ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಲಕ್ಷಣಗಳು
1. ಹೃದಯಾಘಾತ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ, ಒತ್ತಡ.
ತೋಳು ಅಥವಾ ದವಡೆಗೆ ಹರಡುವ ನೋವು.
ಹಠಾತ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆವರುವುದು.
ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಸ.
2. ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ಮುಖ ಜೋಲು ಬೀಳುವುದು
ತೋಳಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸಲು 3 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಸಂಭವಿಸಲು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು
1. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಲ್ಬಣ
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟೆಕೊಲಮೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ದೇಹವು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಲ್ಬಣವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗಿನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿನೋಜೆನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್-1 (PAI-1) ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಿಣ್ವವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ ನಿಧಾನವಾದಾಗ, ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಥವಾ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎರಡರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. ರಾತ್ರಿಯ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ
ದ್ರವವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಬಹುದು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು.
ದಪ್ಪ ರಕ್ತವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದ ದಿನಚರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.