Kannada

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಡೊ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ

ಅವಕಾಡೊಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬು(Monounsaturated fat) ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು "ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್" ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

food Nov 22 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:freepik
Kannada

ಹೃಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಹೃದಯ-ಆರೋಗ್ಯಕ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಘಾತ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಅವಕಾಡೋ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರ

ಆವಕಾಡೋ ಏಕರ್ಪಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫൈಬರ್ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಅವಕಾಡೊ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಅವಕಾಡೊ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅವಕಾಡೋದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೀವಸತ್ವ ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವಕಾಡೊ ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಮೆಗಾ-3

ಅವಕಾಡೊಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಇವು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಚ್ಚುತ್ತೆ

ಅವಕಾಡೊವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik
Kannada

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ

ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಲುಟೀನ್ ಮೆಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ನಂತಹ ಅಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಅವಕಾಡೊದಲ್ಲಿವೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ  ಮೆಗ್ನೆಶಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಡೋ ಸೇವನೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

Image credits: Social Media

ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು

ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ?

ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ಈ 6 ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿ!