ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ಅಗಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Betel Leaves Benefits: ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೌದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
ನೀವು ಸಿಹಿಯಾದ ಪಾನ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ?, ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬನಾರಸ್ ಪಾನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾನ್ ಎಲೆ ಅಂದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೌದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ.
ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಡಾ. ಸಲೀಂ ಜೈದಿ(Dr. Saleem Zaidi)ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯು ಒಸಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾನ್ ಎಲೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ
ಈ ಎಲೆ ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಿರದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ
ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಸಡುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು
ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಸುಣ್ಣ, ಕ್ಯಾಟೆಚು ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.