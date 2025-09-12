- Home
- Vitamin B12 ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅನ್ನು 'ಕೋಬಾಲಮಿನ್' (Cobalamin) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದ್ದು, ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು, ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಡಲು, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಯಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12
ನಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯುಮಿನಮ್ ಸೈಮಿನಮ್ (Cuminum cyminum) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀವು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1.ಜೀರಿಗೆ ನೀರು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
2.ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ
ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
3.ಕರಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನೀವು ಮಸೂರಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4.ಸಲಾಡ್
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.