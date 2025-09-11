ಈ 7 ತರಕಾರಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಪವರ್ಫುಲ್, ಶುಗರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್
WHO ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.7 ಕೋಟಿ ಜನರು ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತವನ್ನು "ಮಧುಮೇಹದ ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.7 ಕೋಟಿ ಜನರು ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಪೂರ್ವ ಮಧುಮೇಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?, ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ತಜ್ಞರು ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ GI ಇರುವ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಆದರೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು
ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ADA) ಪ್ರಕಾರ, ಕಡು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಕೆ, ಫೋಲೇಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇವು ಪಿಷ್ಟರಹಿತ ತರಕಾರಿಗಳು. ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಪಾಲಕ್, ಕೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಬಾತುವಾ, ಟರ್ನಿಪ್ ಎಲೆಗಳು, ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು, ಅಮರಂಥ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಲ್ನಂತಹ ಕಡು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಅಣಬೆಗಳು
2020 ರಲ್ಲಿ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವ ಔಷಧವಾದ ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಣಬೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಲೆಟ್ಯೂಸ್
ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. USDA ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 1 ಕಪ್ ಕೆಂಪು ಎಲೆಯ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ವಿಟಮಿನ್ K ಯ ದೈನಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ 33% ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ K ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಎಲೆಕೋಸು
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಎಲೆಕೋಸು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2021 ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿತ್ತಳೆ ರಸದಂತೆ, ಎಲೆಕೋಸು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜ಼ುಕೀನಿ
ಈ ತರಕಾರಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ-ಆಣ್ವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲುಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ನಂತಹ ಜಾಡಿನ ಅಂಶಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ತರಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ
ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತರಕಾರಿಯ ಸೇವನೆಯು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುದಿಸಿ ತಿನ್ನುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತರಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.