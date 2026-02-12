ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಒಂದಾಗಬೇಕಾದವ್ರು ಬೇರೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಹುಷಾರ್
Valentine’s Day gifts to avoid: ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಹೌದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅದು ಕೇವಲ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ
ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಉಡುಗೊರೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಹೌದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ
ಹೌದು. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ(Valentine's Day)ದಂದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಡಿಯಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಕ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಅಂತಹ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡೊ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ
ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ವಿಯೋಗದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಪರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರಂತರ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚು
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಡಿಯಾರ ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಸಂಬಂಧವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು. ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಗಳಂತಹ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹೆಸರು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಜಾ, ಮಲ್ಲೆ, ಲಿಲ್ಲಿ, ಕಮಲದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.