ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಟುಕರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಈ ಲವರ್ಗಳು ಗುಟುಕರಿಸೋದು ಏನನ್ನು? ಇದೇನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್? ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ.
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್' (Relation-sipping) ಎಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಡಂಬರಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ (Gen-Z) ಟ್ರೆಂಡ್. 'ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್' ಎಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೀರುವುದು ಅಥವಾ ಗುಟುಕರಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕಿಂತ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನೇ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ 'ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸಂಗಾತಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಒಡವೆಗಳಿಗಿಂತ, ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೇಳದೆಯೇ ತಂದುಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲೆಂದೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಕಾಫಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೆನಪಿಡುವುದು ಹೀಗೆ.
ಇದು ಯಾಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ'ಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯುವಜನತೆ ಈಗ ನೈಜ ಸಂವಹನ (Authentic Connection) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಡಂಬರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎಂಬುದು "ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಟುಕು ಸಾಕು ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ದಿನದ 15-20 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆ (Walk) ಹೋಗುವುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಸಂಗಾತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ನೋಡುವ ಬದಲು, ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ "ನನಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಸಂಗಾತಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಆಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು Love note ಬರೆದಿಡುವುದು.
ಕೇವಲ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು—ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಹರಟೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಧುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.