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- ಹೂವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಳೆತ; ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸಾವು ಕಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ನೆನಪು!
ಹೂವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಳೆತ; ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸಾವು ಕಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ನೆನಪು!
'ಛಾವಾ' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಛಾವಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ನಟಿ (Special Role In Chhaava Movie)
ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು 'ಛಾವಾ' (Chhaava) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಟಿಯ ನಿಧನದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ (Entertainment Industry In Shock At Her Demise)
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯು ಇಡೀ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸಂಚಿತಾ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ (A Different Side Shown On Social Media)
ಅವರ ಈ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಲಾವಿದರು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಮಗ್ಗುಲು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅತಿಯಾದ ಒಲವು (Love For Nature, Sea and Travel)
ಸಂಚಿತಾ ಉಗಾಲೆ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು (Active). ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಮುದ್ರ, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹೂವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ (Immense Love For Flowers)
ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು, ತಲೆಗೂದಲಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮುಡಿದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೂವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ಗಳ (Captions) ಮೂಲಕವೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
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