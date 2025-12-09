- Home
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ 7 ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಿ, ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. .
ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು
ಪಕೋಡಗಳು, ಸಮೋಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ- ಇವು ತಿನ್ನಲು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಎಲ್ಡಿಎಲ್ (ಕೆಟ್ಟ) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು
ಸಾಸೇಜ್ಗಳು, ಬೇಕನ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಮಿಗಳು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ರಿಫೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಆಹಾರಗಳು
ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಪೇಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
ಚಿಪ್ಸ್, ನಮ್ಕೀನ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನೈಸ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು LDL ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ HDL (ಉತ್ತಮ) ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು
ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪ್ಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಊಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು
ಮಟನ್, ಬೀಫ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಪ್ಲೇಕ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರುಳಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ TMAO ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ.
ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳು
ಡಯಟ್ ಸೋಡಾಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪಧಮಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು
- ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
- ಧೂಮಪಾನ
- ಮಧುಮೇಹ
- ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕ
- ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ
- ಒತ್ತಡ, ಇದು ಅಪಧಮನಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್
- ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಉರಿಯೂತ
- ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ಉಪ್ಪು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು
