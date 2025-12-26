- Home
- ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬೇಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಈ 6 ಲಕ್ಷಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೂಚನೆ!
ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೃದಯಾಘಾತವು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ನಿಂತಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಕ್ಷನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೇ ನೋಡಿ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಉರಿಯ ಅನುಭವವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಈ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ
ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರವೂ ತುಂಬಾ ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ದಣಿವಾದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಬೆವರು ಬಂದಾಗ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಶ್ರಮಪಡದಿದ್ದರೂ ಬರುವ ಶೀತದ ಬೆವರು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಾಗ ದೇಹವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.
ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
ಹಠಾತ್ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತಲೆಸುತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಎದೆ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ವಾಕರಿಕೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ವಾಕರಿಕೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತಡವು ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ..
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೃದಯಾಘಾತವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
