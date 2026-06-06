IPL ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ FIFA World Cup ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜೀ5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ (ಕನಿಷ್ಠ ₹299) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ.
ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 (FIFA World Cup 2026) ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹299 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರ (Broadcasting) ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ (Streaming) ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಈ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೀ5 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡ್ಡಾಯ; ದರ ಎಷ್ಟು?
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ‘ಜೀ5’ (Zee5) ಆ್ಯಪ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು (Premium Subscription) ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀ5 ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎರಡು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ:
ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಲಾನ್: 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ ₹299 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್: ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ ₹599 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀ5 ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಜೀ5 (Zee5) ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ‘ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್’ (Unite8 Sports) ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಟಿಎಚ್ (DTH) ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2034 ರವರೆಗಿನ ಫಿಫಾ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್!
ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಫಿಫಾ (FIFA) ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (Media Rights Deal) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮುಂಬರುವ 2034 ರವರೆಗಿನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫಿಫಾ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಡೀಲ್ ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು (Sports Portfolio) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್; ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯ
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಭವ್ಯವಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ (United States), ಕೆನಡಾ (Canada) ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (Mexico) ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿದ್ದು, ವಿಸ್ತೃತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ಈ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹299 ರ ಆರಂಭಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲು, ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
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