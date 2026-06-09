ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಶಿಬಿರವು ವಿಷಕಾರಿ ರಾಟಲ್ ಹಾವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.9): ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026' (FIFA World Cup 2026) ಮಹಾಸಮರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 48 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಭವ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವೊಂದರ ಮೇಲೆ 'ವಿಷಸರ್ಪಗಳ' ನೆರಳು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಜ! ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ರಣತಂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಾವುಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ (Switzerland) ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಹಾವುಗಳ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷಕಾರಿ ರಾಟಲ್ ಹಾವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಸಿದ್ಧತೆ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ (San Diego) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ (Training Camp) ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸದ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಟಲ್ ಹಾವುಗಳ (Rattlesnakes) ಪ್ರಮುಖ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ!
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಐದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಿಷದ ಹಾವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಟಲ್ ಹಾವುಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಟಲ್ ಹಾವಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಠಿಣ ಸೂಚನೆಗಳೇನು?
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಟಗಾರರು ಒದ್ದ ಚೆಂಡು (ಫುಟ್ಬಾಲ್) ಮೈದಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಹೋಗುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. "ಒಂದು ವೇಳೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ (Social Media) ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆವರಣದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು (Map) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ, ಜಿಮ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಜೋನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿ "ಹಾವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ" (Snakes Habitat) ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: 'ಬಿ' ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 'ಬಿ' ಗ್ರೂಪ್ (Group B) ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಕೆನಡಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೆರ್ಜೆಗೋವಿನಾ ದೇಶಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೇಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯದ ರಣತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.