ನೀವು ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿಂತೀರಾ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ
Ice cream personality test: ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ನೋಡೋಣ..
ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ?. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇತರರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಆಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಆದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ..
ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವುಕ ಜೀವಿಗಳು.
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಇವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೋ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು (Introverts). ಇವರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಂಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚಿಪ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಯಾರು ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾದ ಮಾಡುವ ಗುಣವೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವದವರಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
